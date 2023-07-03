Ученые: тараканы пережили падение метеорита в районе кратера Чиксулуб

Тараканы смогли выжить в момент падения астероида, который образовал на побережье современной Мексики кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад. Соответствующее исследование журналиста-исследователя в области биотехнологий грибов Брайана Ловетта публикует издание The Conversation.

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Чиксулуб — единственный из известных на Земле кратеров, в котором сохранилось пиковое кольцо. Оно представляет собой каменный гребень, окружающий его центральную зону. В 2016 году кратер исследовала международная экспедиция 364 под руководством Джоанны Морган из Имперского колледжа Лондона и Шона Гулика из Техасского университета в Остине. В рамках исследования специалисты на дне Мексиканского залива пробурили скважины и взяли пробы на глубине от 500 до 1300 метров. Проанализировав пробы, ученые выяснили, как сформировалось пиковое кольцо, а позднее показали, что менее чем через 30 тысяч лет после падения астероида в кратере обитал фитопланктон.

По данным издания, в момент падения метеорита температура Земли сильно поднялась. В результате тараканам было некуда бежать, но за счет своего плоского тела они смогли спрятаться в крошечных трещинах почвы, когда температурные показатели достигли критических значений. Затем на смену жаре пришел холод, поскольку астероид Чиксулуб поднял пыль, затмившую небо. Солнце почти не проникало сквозь возникшую пылевую завесу, а растения погибали, оставляя животных без пищи.