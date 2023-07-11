Самолет судного дня: что мы знаем об американском E-4B

Секретные задания, летающие командные пункты и экстренные планы на случай конца света могут звучать как придумки из научно-фантастического триллера, однако они вполне реальны. Взять хотя бы американскую программу Nightwatch, которая посвящена строительству и обслуживанию самолетов судного дня.

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На протяжении XX века оборонные комплексы стран мира постепенно начинали все сильнее полагаться на технологии. В связи с этим правительство США решило позаботиться об экстренном плане на случай, если традиционные линии коммуникаций выйдут из строя. Именно поэтому чиновники и военные десятилетиями содержат воздушный командный пункт на черный день.

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До 1970-х эту роль выполнял самолет EC-135 — модифицированный C-135, оснащенный различным оборудованием для коммуникации. В 1973 году титул воздушного командного пункта перешел к модифицированному Boeing 747. Сравнительно просторный фюзеляж мог выступить временным убежищем для президента, министра обороны и других высокопоставленных лиц.

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Сейчас флот таких самолетов насчитывает четыре экземпляра. Официально они получили название Boeing E-4B, но в народе эти машины больше известны как «самолеты судного дня». К моменту, когда первые из них заступили на дежурство в конце 1970-х, напряжение между США и СССР постепенно нарастало. Штаты всерьез опасались ядерной войны, и одной из первых жертв боеголовок стали бы системы коммуникаций. Boeing E-4B — мера предосторожности на худший случай; мобильный командный пункт, где ключевые руководители государства смогут принимать важные решения вне зависимости от обстоятельств.

Борт E-4B экранирован от радиации, тепловой энергии и электромагнитных волн. Самолет способен переносить до 112 пассажиров и разделен на три уровня, которые разбиты на различные секции. Рабочие кабинки, конференц-зал со звукоизоляцией, 14 спальных мест и тонны коммуникационных систем. Если верить впечатлениям журналистов, которым посчастливилось побывать внутри самолета, его интерьер не менялся еще с 1970-х.

Пилотирование самолетов судного дня — задача 595-й группы командования и управления, которая базируется на авиабазе "Оффатт" в штате Небраска. Конечно, зона действия самих самолетов не ограничена этой территорией: т.к. конец света может наступить в любой момент без малейшего предупреждения, машины постоянно поддерживаются в состоянии боевой готовности. Их обслуживают три группы военных, сменяющие друг друга каждые восемь часов — иными словами, готовность круглосуточная.

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E-4B предназначен для длительных перелетов: как ни крути, в случае апокалипсиса самолету желательно пребывать в воздухе как можно дольше. Четыре двигателя способны поддерживать машину в небе на протяжении 12 часов без дозаправки. И даже если горючее вдруг закончится, E-4B можно заправить в полете. При надлежащей поддержке он может находиться в воздухе сутками — по подсчетам специалистов, максимум неделю, если потребуется.

Само собой, подобный самолет — весьма недешевое удовольствие. Для справки, знаменитый вертолет UH-60 стоит военным примерно $3 000 за каждый час в воздухе. Истребитель F-16 — чуть меньше $27 000, бомбардировщик-невидимка B2 — где-то $150 000. E-4B, согласно правительственным отчетам за 2022 год, стоит $372 496. Если разбить стоимость техобслуживания Международной космической станции, то в почасовом эквиваленте она дешевле.

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Но, как мы уже сказали, главная черта E-4B — это коммуникационная аппаратура. Купол в верхней части фюзеляжа по прикидкам аналитиков вмещает 67 спутниковых тарелок, которые обеспечивают связь с любым кораблем, субмариной или летательным аппаратом под контролем США. Кроме того, в хвостовой части самолета расположена низкочастотная антенна длиной до пяти миль.