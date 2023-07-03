Новая серия смартфонов realme 11 Pro выйдет в России

Китайский бренд realme объявил о скором старте продаж новой серии смартфонов realme 11 Pro, которая появится в России 13 июля. В линейку войдут модели 11 Pro и 11 Pro+. Старшая модель 11 Pro+ будет оснащена камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения.

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Также камера realme 11 Pro+ будет поддерживать функцию SuperZoom, что, по заявлениям производителя, позволит делать снимки с 4-кратным увеличением без потери качества. Такие возможности для съемки обеспечивает сенсор Samsung ISOCELL HP3 с матрицей размером 1/1,4 дюйма и большой диафрагмой f/1,69.

Дизайн серии realme 11 Pro создан при участии Маттео Менотто, бывшего дизайнера принтов и текстиля итальянского бренда GUCCI.