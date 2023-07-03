TMZ: пассажиры "Титана" погружались в полной темноте под музыку

Пять пассажиров батискафа "Титан" провели свои последние минуты жизни, слушая музыку практически в полной темноте. Об этом рассказала Кристин Давуд, жена пакистанского миллиардера Шахзады Давуда и мать 19-летнего Сулемана Давуда, погибших при взрыве батискафа, сообщает таблоид TMZ. По ее словам, источником света в подлодке стали проплывающие мимо кальмары и рыбы. Давуд пояснила, что участникам подводной экспедиции предложили загрузить свою любимую музыку на телефоны, чтобы она воспроизводилась через динамик Bluetooth. Женщина уточнила, что музыка в стиле кантри на борту "Титана" оказалась под запретом. Ранее сотрудники и родственники путешественников описали подготовку к последнему погружению батискафа. По их словам, команда "Титана" провела все необходимые проверки перед погружением, но это не спасло от трагедии. Подводный аппарат спускался под воду со средней скоростью 25 метров в минуту. Также выяснилось, что геймпад для управления батискафом используется и на ядерной подлодке США. 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения, пропала связь с подводным аппаратом, который следовал к "Титанику". Обломки батискафа обнаружили в районе поисков 22 июня. Все находившиеся на борту пассажиры погибли. Совет по безопасности транспорта Канады начал расследование крушения "Титана".