На людях протестировали первый полностью сгенерированный ИИ препарат

Гонконгский биотехнологический стартап Insilico Medicine протестировал на людях препарат INS018_055, предназначенный для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) — хронического заболевания, вызывающего образование рубцов в легких. Об этом сообщает телеканал CNBC. Препарат полностью создан с помощью технологии искусственного интеллекта.

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Разработчик — основатель и глава Insilico Medicine, бывший аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Жаворонков.

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«Это первый полностью сгенерированный ИИ препарат, который достиг клинических испытаний на людях, а именно второй фазы испытаний с участием пациентов», — сказал Александр Жаворонков в беседе с CNBC.

По его словам, Insilico решила сосредоточиться на ИЛФ из-за влияния этого заболевания на процессы старения. У компании есть еще два препарата, частично созданных с помощью ИИ, которые находятся на клинической стадии исследования. Один из них предназначен для лечения коронавируса, который сейчас проходит первую фазу клинических испытаний. Второй препарат предназначен для лечения рака. Ранее он получил от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) разрешение на начало клинических исследований.

Исследование препарата проводилось в Китае в течение 12 недель. Insilico планирует расширить количество испытуемых до 60 человек в Китае и США. Результаты второй фазы исследования специалисты рассчитывают получить в 2024 году. Когорту участников увеличат, если вторая фаза испытаний пройдет успешно.

По словам Жаворонкова, трудно предсказать точные сроки проведения будущих фаз испытаний, так как данное заболевание является относительно редким, а пациенты должны соответствовать определенным критериям.