Создан робот для прополки полей и удаления сорняков

Американский стартап Aigen из Сиэтла разработал сельскохозяйственного робота Element, который способен самостоятельно передвигаться по полям, а также удалять сорняки с помощью манипуляторов. Об этом сообщается на сайте компании.

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Разработка внешне напоминает чертежный стол на прочных шинах, который может передвигаться по угодьям со скоростью около 4 км/ч и работает исключительно на солнечной и ветровой энергии. Робот использует передовую систему компьютерного зрения для идентификации сельскохозяйственных культур и нежелательных растений-захватчиков.

Благодаря двухосевым роботизированным манипуляторам андроид может непрерывно работать в течение 12-14 часов в светлое время суток, а также 4-6 часов в темноте или при легком и умеренном дожде. Данная разработка оснащена литий-фосфатным аккумулятором, а также гибкими и легкими солнечными панелями, с помощью которых он подзаряжается во время работы. Аппарат не нуждается в подключении к сети.