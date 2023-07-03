Глобальное потепление связали с уменьшением мозга у людей
Ученые из Музея естественной истории в Калифорнии (США) выявили связь между климатическими изменениями и уменьшением размера человеческого мозга. Они проанализировали, как изменился размер мозга у 298 гоминидов за последние 50 тысяч лет в зависимости от естественных показателей глобальной температуры, влажности и осадков.
Результаты показали, что когда климат теплел, средний размер мозга становился заметно меньше. Сокращение составило 10,7%.
Ученые отметили, что изменения мозга происходили не сразу, а через несколько тысяч лет после изменений климата. По их словам, акклиматизация может произойти при жизни одного поколения, но адаптация на уровне вида часто занимает много последовательных поколений.
Эволюционный процесс происходил в течение 5-17 тысяч лет. Ученые подчеркнули, что текущее глобальное потепление также может оказать влияние на размер мозга современного человека.
«Даже небольшое уменьшение размера мозга у ныне живущих людей могло бы существенно повлиять на нашу физиологию способом, который до конца не изучен», – отметили авторы.
Анализ показал, что на мозг также влияли влажность и уровень осадков. Так, была обнаружена слабая корреляция между периодами засухи и увеличенными объемами мозга.
Ученые связали изменения размера мозга человека со стрессом, вызванным окружающей средой. Но причины этой взаимосвязи потребуют дополнительных исследований.
Ранее сообщалось, что российские ученые нашли самые ранние следы человека в Арктике. Им около 40 тысяч лет.