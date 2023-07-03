Глобальное потепление связали с уменьшением мозга у людей

Ученые из Музея естественной истории в Калифорнии (США) выявили связь между климатическими изменениями и уменьшением размера человеческого мозга. Они проанализировали, как изменился размер мозга у 298 гоминидов за последние 50 тысяч лет в зависимости от естественных показателей глобальной температуры, влажности и осадков.

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Результаты показали, что когда климат теплел, средний размер мозга становился заметно меньше. Сокращение составило 10,7%.

Ученые отметили, что изменения мозга происходили не сразу, а через несколько тысяч лет после изменений климата. По их словам, акклиматизация может произойти при жизни одного поколения, но адаптация на уровне вида часто занимает много последовательных поколений.

Эволюционный процесс происходил в течение 5-17 тысяч лет. Ученые подчеркнули, что текущее глобальное потепление также может оказать влияние на размер мозга современного человека.

«Даже небольшое уменьшение размера мозга у ныне живущих людей могло бы существенно повлиять на нашу физиологию способом, который до конца не изучен», – отметили авторы.

Анализ показал, что на мозг также влияли влажность и уровень осадков. Так, была обнаружена слабая корреляция между периодами засухи и увеличенными объемами мозга.

Ученые связали изменения размера мозга человека со стрессом, вызванным окружающей средой. Но причины этой взаимосвязи потребуют дополнительных исследований.