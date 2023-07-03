Раскрыт дизайн основной камеры Nothing Phone (2)

Компания Nothing готовит к выпуску свой второй смартфон и свежие утечки позволяют нам предположить, каким будет его дизайн.

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Изображение, опубликованное инсайдером Парасом Гуглани, показывает вертикально расположенную двойную камеру на задней панели устройства. Этот дизайн соответствует ранее опубликованным CAD-рендерам, что может означать, что утечки были достоверными.

Также на изображении видно, что у Nothing Phone (2) будут плоские края и двойная светодиодная вспышка, в отличие от предыдущей модели. Это придаёт устройству свежий и стильный вид. Однако пока нет информации о конфигурации камер.

Напомним, что ранее появилась информация об использовании выреза для фронтальной камеры посередине дисплея. Технические характеристики включают 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FulldHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. На задней панели будет улучшенная версия Glyph, интерфейса, разработанного компанией Nothing.