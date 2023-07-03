ФСБ научилась отслеживать действия пользователей Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России научилась отслеживать активность пользователей мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом пишет газета The New York Times.

Одна из программ, описанная в документах, с которыми ознакомились журналисты NYT, может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в приложениях с шифрованием, таких как Telegram, Signal и WhatsApp.

«Программное обеспечение не может перехватывать определенные сообщения, но может определить, использует ли кто-то несколько телефонов», — говорится в статье.

Еще одна функция программы — составление карты на основе коммуникации между пользователями, отслеживание общения с другими людьми, а также определение всех телефонов, которые находились в определенных местах в определенный день.

Согласно описанию газеты, это простое в использовании ПО, которое подключается непосредственно к телекоммуникационной инфраструктуре. В NYT утверждают, что получили сотни файлов о ПО от человека, имевшего доступ к внутренним записям.

В статье также указано, что еще одно ПО способно собирать пароли, вводимые на незашифрованных веб-сайтах, а третья программа — идентифицировать анонимных пользователей социальных сетей и взламывать учетные записи людей.