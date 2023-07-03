На комете Солнечной системы нашли сложные соединения серы

На поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко обнаружили крупные сераорганические соединения. Исследование провели на основании данных спектрометра ROSINA, установленного на борту космического аппарата Rosetta.

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Аппарат Rosetta в течение нескольких недель вращался вокруг кометы по эллиптической орбите, постепенно снижаясь. В сентябре 2016 года он приблизился к 67P на максимально близкое расстояние. Перед этим, по мнению ученых, зонд столкнулся с куском льда или пыли, из-за чего вокруг него в течение трех часов наблюдались газовые шлейфы высокой плотности.

Команда провела масс-спектрометрические измерения и выявила карбонилсульфид и сероуглерод, а также диоксид серы. Анализ показал, что химический состав серы является более сложным и разнообразным, чем предполагалось.

Ученые смоделировали процессы, которые могли привести к возникновению таких соединений. Результаты показали, что серосодержащие органические соединения могли образоваться в результате бомбардировки льдов, содержащих углерод, кислород и азот, ионами серы.

Ученые отметили, что сера играет ключевую роль в эволюции комет и межзвездных ледяных тел. Анализ этого элемента может указать на происхождение этих объектов в Солнечной системе, сообщает Science Advances.