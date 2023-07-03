Xiaomi выпустила 43-дюймовый безрамочный ТВ за $110

Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров новой моделью – Xiaomi TV EA43 2023. Устройство пришло на смену прошлогодней модели и имеет аналогичные характеристики, за исключением небольшого обновления.

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Характеристики

Как и его предшественник, Xiaomi TV EA43 2023 имеет металлический корпус и 43-дюймовый LCD-кран с разрешением FHD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Поддержки HDR нет, а угол обзора составляет 178°. Соотношение экрана к корпусу – 96,7%.

Производительность TV обеспечивает неизвестный 4-ядерный процессор в тандеме с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. В предыдущей модели использовался двухъядерным чип Amlogic. Xiaomi TV EA43 2023 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, которого нет у его предшественника. Кроме того, телевизор оснащён двумя динамиками по 8 Вт (16 Вт) с поддержкой DTS-HD, имеет Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, 2 x HDMI, AV, 2 x USB, S/PDIF, антенну и Ethernet. В качестве ОС используется MIUI For TV 3.0.

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