В МГУ открыли новых моллюсков длиной до 35 мм в длину

Ученые Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова совместно со специалистами Института биологии развития Российской академии наук (РАН) и зарубежными коллегами описали новые таксоны голожаберных моллюсков Dendronotus, обнаруженные в Норвегии и Великобритании благодаря так называемым гражданским ученым или иначе говоря — научным волонтерам. Информация об открытии опубликована в журнале Diversity.

Речь идет о двух таксонах голожаберных моллюсков-дендронотусов. Новый вид Dendronotus keatleyae описан как распространенный в Норвегии и Великобритании, а новый подвид Dendronotus arcticus gartensis — в Норвегии. Открытие нового для науки, достаточно крупного (до 35 мм в длину), моллюска из Северной Атлантики, где таксономические исследования начались еще со времен Карла Линнея, является редкостью. Во время погружений с аквалангом гражданские ученые обнаружили необычных дендронотусов, ползающих по гидроидам, которые служат для них пищей. Внешне эти моллюски были похожи на известные науке виды дендронотусов, но при внимательном наблюдении в их строении и окраске обнаруживались некоторые различия.