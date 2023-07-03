В МГУ открыли новых моллюсков длиной до 35 мм в длину

Ученые Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова совместно со специалистами Института биологии развития Российской академии наук (РАН) и зарубежными коллегами описали новые таксоны голожаберных моллюсков Dendronotus, обнаруженные в Норвегии и Великобритании благодаря так называемым гражданским ученым или иначе говоря — научным волонтерам. Информация об открытии опубликована в журнале Diversity.
Речь идет о двух таксонах голожаберных моллюсков-дендронотусов. Новый вид Dendronotus keatleyae описан как распространенный в Норвегии и Великобритании, а новый подвид Dendronotus arcticus gartensis — в Норвегии. Открытие нового для науки, достаточно крупного (до 35 мм в длину), моллюска из Северной Атлантики, где таксономические исследования начались еще со времен Карла Линнея, является редкостью. Во время погружений с аквалангом гражданские ученые обнаружили необычных дендронотусов, ползающих по гидроидам, которые служат для них пищей. Внешне эти моллюски были похожи на известные науке виды дендронотусов, но при внимательном наблюдении в их строении и окраске обнаруживались некоторые различия.
О своих находках дайверы рассказали российским ученым, которые провели исследования с использованием морфологических и молекулярно-филогенетических методов. В итоге совместными усилиями были открыты новые таксоны.
Новый вид Dendronotus keatleyae назвали в честь гражданской ученой из Великобритании Libby Keatley, а имя для подвида Dendronotus arcticus gartensis было предложено норвежскими гражданскими учеными в честь острова в Норвегии, где нашли этот подвид.