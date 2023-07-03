В настройках Windows появилась реклама

В новой версии ОС Windows 11 заметили рекламу. Об этом сообщает издание BetaNews.

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По словам журналистов медиа, рекламный блок появился в настройках операционной системы. Специалисты отметили, что ранее Microsoft не рекламировала свои продукты в разделе с настройками. Так, авторы заметки обратили внимание на баннер, предлагающий попробовать сервис Microsoft 365.

В компании отметили, что интерфейс настроек стал предлагать пользователям «динамичный и персонализированный опыт».

«По мере использования вашего устройства оно настраивается для предоставления наиболее актуальной и полезной информации в зависимости от вашего использования и предпочтений», — подчеркнули представители корпорации.

Журналисты отметили, что страница с настройками оказалась разделенной на более удобные и читаемые разделы.

«Новый внешний вид чистый и лаконичный, но было принято спорное решение использовать одну из карточек для показа рекламы», — подытожили авторы.

В середине мая появление рекламных баннеров в настройках Windows предсказывали инсайдеры.