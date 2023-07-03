В пещере на Филиппинах нашли древнейшие следы обработки растений

Ученые из Филиппинского университета обнаружили древнейшие свидетельства обработки растений человеком. Их возраст превышает 30 тысяч лет.

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Известно, что древние племена использовали растения для изготовления одежды, сетей и корзин. Но такие изделия не сохраняются в археологической летописи, поэтому ученые не могут исследовать доисторические технологии обработки растительного материала. Самым старым артефактам, изготовленным из растительных волокон в Юго-Восточной Азии, около восьми тысяч лет.

Авторы новой научной работы выявили признаки гораздо более ранних примеров обработки растений. Они изучили каменные орудия из пещеры Табон на Филиппинах, возраст которых оценивается в 39 тысяч лет. На инструментах сохранились микроскопические повреждения.

Местные общины на острове до сих пор используют примитивные инструменты для обработки бамбука и пальмы, чтобы превратить жесткие стебли в мягкие волокна, пригодные для связывания или плетения. Ученые сравнили современные и древние инструменты из пещеры и пришли к выводу, что они имеют идентичные отметины. Можно сделать вывод, что их использовали с одной целью, сообщает PLOS One.

«Это означает, что доисторические группы, жившие в пещере Табон, имели возможность изготавливать корзины и ловушки, а также веревки, которые можно было использовать для строительства домов, парусных лодок, охоты с луком и изготовления составных предметов», – отметили ученые.