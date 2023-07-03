Инсайдер: Apple работает над монитором-трансформером для умного дома

Американская компания Apple работает над новым монитором с функцией превращения в дисплей умного дома в режиме ожидания. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg и инсайдер Марк Гурман в рассылке Power On.

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«Дисплей будет построен на базе собственного процессора компании, который используется в iPhone», — отметил он.

По словам инсайдера, Apple также работает над другими вариантами мониторов, которые будут прямыми преемниками Pro Display XDR и Apple Studio Display.

Журналист добавил, что решение об установке процессора логично, так как Studio Display построен на базе Apple A13, чипа, который отвечает за работу камеры и акустической системы с функциями Center Stage и Spatial Audio.

Ожидается, что в режиме энергосбережения новый домашний монитор сможет отображать различную информацию, в том числе напоминания о делах, уведомления о сообщениях, погоду, календарь и так далее.