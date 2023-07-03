Новая версия macOS-вредоноса RustBucket глубже пробирается в систему

Авторы вредоноса RustBucket, предназначенного для атак на macOS, выпустили новую версию. Теперь зловред может эффективнее закрепляться в целевой системе и уходить от детектирования антивирусными продуктами.

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О новом образце рассказали исследователи из команды Elastic Security Labs. Впервые на RustBucket обратили внимание в апреле этого года. Тогда компания Jamf связала его с атаками APT-группы BlueNoroff.

«Новый вариант программы RustBucket оснастили дополнительными функциями, помогающими прочнее закрепиться в ОС жертвы. Командный сервер при этом задействует динамическую сетевую инфраструктуру», — говорится в отчёте Elastic Security Labs.

Первым на устройство попадает вредонос на Swift, его задача — скачать с командного сервера (C2) Rust-бинарник, который может извлекать важную информацию и загружать дополнительные исполняемые файлы и шелл-скрипты.

По словам Bluenoroff, группировка Bluenoroff серьёзно продвинулась в кросс-платформенных атаках, что помогает им расширить список потенциальных жертв. Для маскировки пользователям macOS подсовывают читалку PDF-документов.

Софт выполняет заявленные функции, но при этом дополнительно устанавливает в систему вредоносную нагрузку. Изначальный вектор атаки — фишинг, злоумышленники также любят выдавать себя за других людей в соцсетях вроде LinkedIn.

Операторы RustBucket специализируются исключительно на таргетированных кибератаках, выбирая в качестве целей финансовые организации. В новой версии вредоносной инфраструктуре добавили динамический DNS-домен для C2 — docsend.linkpc[.]net.