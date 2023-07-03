Жители Москвы смогут увидеть суперлуние

В понедельник, 3 июля, в 14:40 мск наступит суперлуние. Спутник будет находиться очень близко, на расстоянии всего около 361 000 километров от Земли и будет выглядеть очень большим.

Как сообщает в своем Telegram-канале главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова, увидеть суперлуние в понедельник днем москвичи не смогут. В это время Луна будет находиться на одной линии с Землей и Солнцем.

"Но в ночь на 4 июля благодаря антициклону ясная погода в Москве позволит полюбоваться полнолунием. Восход луны произойдет в 22:51, а заход в 3:55", - написала метеоролог.