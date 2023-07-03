Наушники Apple AirPods будут измерять температуру тела и подзаряжаться от USB-C

Следующие версии Apple AirPods смогут измерять температуру тела и начнут подзаряжаться от USB-C. Как сообщает Bloomberg, возможность зарядки от распространенной спецификации USB они унаследуют от нового поколения iPhone.

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По информации журналиста Марка Гурмана, сейчас Apple на программном уровне экспериментирует с функциями беспроводных наушников для пользователей с нарушениями слуха. В частности, устройства смогут диагностировать проблемы с помощью специального приложения — оно способно генерировать контрольные сигналы на определённых частотах. Кроме того, в будущем AirPods смогут стать своеобразной альтернативой слуховому аппарату.

Также будущие модели могут получить специальный датчик, который будет измерять температуру тела пользователя через ушную раковину. Считается, что подобный способ может давать более точные результаты, чем замер на запястье — эта функция уже есть у ряда Apple Watch.