Apple сократит выпуск очков виртуальной реальности

Американская компания Apple вынуждена резко сократить планы производства гарнитуры дополненной реальности Vision Pro из-за сложного дизайна и проблем с изготовлением. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

Apple разрабатывала гарнитуру семь лет и представила ее в прошлом месяце. Она стала первой новинкой компании со времен запуска Apple Watch в 2014 году. Однако, как отмечает издание, уже вскоре после презентации гарнитуры 5 июня Apple была вынуждена сообщить, что новинка стоимостью $3,5 тыс. не поступит в продажу до начала следующего года. Аналитики считают, что это в первую очередь связано с проблемами в цепочках поставок.

Источники издания, близкие к Apple и Luxshare - китайскому производителю, который также будет участвовать в изготовлении устройства, - заявили, что в 2024 году компания планирует выпустить менее 400 тыс. штук. При этом несколько отраслевых источников сообщили, что Luxshare является единственной компанией, задействованной в сборке новых гарнитур Apple. Представители поставщиков компонентов для нового гаджета в свою очередь заявили, что Apple просила их поставить детали только для 130-150 тыс. изделий в первый год. Оба прогноза подразумевают значительное сокращение производства по сравнению с первоначальным планом компании - 1 млн гарнитур в первые 12 месяцев.