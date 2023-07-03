Avast выпустила бесплатный дешифратор для жертв вымогателя Akira

Специалисты Avast разработали и выпустили бесплатный дешифратор, который поможет восстановить файлы жертв программы-вымогателя Akira. Теперь необязательно платить киберпреступникам.

Впервые об Akira заговорили в марте этого года. В первую очередь шифровальщик поразил своим охватом: операторы атаковали с его помощью организации из самых разных сфер по всему миру.

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На днях стало известно, что авторы Akira выпустили Linux-вариант вредоноса для компрометации виртуальных машин VMware ESXi. При этом злоумышленники используют метод двойного вымогательства, когда параллельно шифрованию крадут важную информацию и угрожают опубликовать ее.

Анализ Avast показал, что Akira использует симметричный ключ, сгенерированный CryptGenRandom, а затем зашифрованный в связке с открытым ключом RSA-4096 и добавленный в конец целевого файла.

Поскольку только у операторов вымогателя есть закрытый ключ, предполагается, что жертва будет вынуждена обратиться именно к ним. Версии Akira для Windows и Linux шифруют файлы по очень схожему принципу. Однако есть и отличия: Linux-версия использует библиотеку Crypto++, когда Windows-версия — CryptoAPI.

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Специалисты Avast не стали объяснять, как им удалось сломать шифрование Akira, однако есть подозрение, что здесь роль сыграла эксплуатация механизма частичного шифрования файла, к которому прибегает вредонос.

Например, если целевой файл весит меньше 2 000 000 байт, Windows-версия Akira зашифрует лишь первую половину. Если файл «тяжелее», вымогатель портит только четыре блока.

У Linux-образца есть возможность использовать аргумент командной строки «-n», который помогает задать процент файла для шифрования.

Avast выпустила две версии дешифратора: для 64-битных и 32-битных ОС. Сами эксперты рекомендуют использовать первый вариант.

Anti-Malware.ru