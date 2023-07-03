Avast выпустила бесплатный дешифратор для жертв вымогателя Akira
Специалисты Avast разработали и выпустили бесплатный дешифратор, который поможет восстановить файлы жертв программы-вымогателя Akira. Теперь необязательно платить киберпреступникам.
Впервые об Akira заговорили в марте этого года. В первую очередь шифровальщик поразил своим охватом: операторы атаковали с его помощью организации из самых разных сфер по всему миру.
На днях стало известно, что авторы Akira выпустили Linux-вариант вредоноса для компрометации виртуальных машин VMware ESXi. При этом злоумышленники используют метод двойного вымогательства, когда параллельно шифрованию крадут важную информацию и угрожают опубликовать ее.
Анализ Avast показал, что Akira использует симметричный ключ, сгенерированный CryptGenRandom, а затем зашифрованный в связке с открытым ключом RSA-4096 и добавленный в конец целевого файла.
Поскольку только у операторов вымогателя есть закрытый ключ, предполагается, что жертва будет вынуждена обратиться именно к ним. Версии Akira для Windows и Linux шифруют файлы по очень схожему принципу. Однако есть и отличия: Linux-версия использует библиотеку Crypto++, когда Windows-версия — CryptoAPI.
Специалисты Avast не стали объяснять, как им удалось сломать шифрование Akira, однако есть подозрение, что здесь роль сыграла эксплуатация механизма частичного шифрования файла, к которому прибегает вредонос.
Например, если целевой файл весит меньше 2 000 000 байт, Windows-версия Akira зашифрует лишь первую половину. Если файл «тяжелее», вымогатель портит только четыре блока.
У Linux-образца есть возможность использовать аргумент командной строки «-n», который помогает задать процент файла для шифрования.
Avast выпустила две версии дешифратора: для 64-битных и 32-битных ОС. Сами эксперты рекомендуют использовать первый вариант.
Пользователям нужно будет «скормить» инструменту пару файлов. Один из них — зашифрованный Akira, другой — его нормальная копия в виде простого текста. Это поможет дешифратору сгенерировать ключ. Важно выбрать максимально большие файлы, предупреждают в Avast.