Инженеры создали новый вид велосипеда без колес

Инженеры создали велосипед без колес — они заменили их двумя гусеничными полосами. Экспериментаторы с канала The Q на YoTube разместили их под углом в 75 градусов и присоединили к ним цепь.

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Несмотря на необычную конструкцию, велосипед ездит — вращение педалей приводит в движение заднюю гусеницу. Однако сильно разогнаться на нем не выходит — конструкция получилась не очень устойчивой. Кроме того, сидеть на нем тоже неудобно.

Отметим, что это не первая попытка изобрести новый вид велотранспорта. Ранее умельцы с канала The Q публиковали в Сети кадры с велосипедом с квадратным колесами — там также были использованы гусеницы. На нем также сложно поддерживать равновесие, поскольку именно вращение создает гироскопический эффект и не дает завалиться на бок.