Apple выпустит наушники с термометром

Компания Apple начала работать над гарнитурой с медицинскими функциями. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как стало известно обозревателю агентства Марку Гурману, в корпорации намерены заметно улучшить один из своих самых популярных продуктов. Автор отметил, что в AirPods может появиться опция проверки слуха, когда наушники будут проигрывать определенные звуки, а пользователь должен будет реагировать на них. По словам Гурмана, функцию проверки слуха предлагает сервис Mimi, с представителями которого менеджеры Apple общались еще несколько лет назад.

Также готовящаяся к выпуску гарнитура может получить встроенный термометр, который будет измерять температуру тела пользователя через ушной канал. В настоящий момент измерять температуру тела могут часы Apple Watch Series 8 и Ultra, однако они собирают эту информацию лишь для оценки качества женского здоровья. Марк Гурман предположил, что инженеры компании запланировали внедрение этой возможности в будущем.

По оценке Гурмана, описанные функции могут появиться в наушниках Apple в течение ближайших лет. Инсайдер отметил, что уже в этом году компания должна представить гарнитуру AirPods с портом USB-C.