Spotify добавит в приложение музыкальные клипы
Spotify начала переговоры с партнёрами о тестировании полноформатных музыкальных видео внутри сервиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Spotify уже позволяет музыкантам и дистрибьюторам загружать в профилях Сanvas — короткие зацикленные ролики, которые заменяют обложку альбома в плеере. Затем компания расширила возможности публикации с 10 до 30 секунд.
Коме того, сервис разработал новую домашнюю страницу, схожую по механике работы с TikTok. Она позволяет пролистывать Canvas перед тем, как приступить к прослушиванию трека.
По словам экспертов, формат видео более востребован в эпоху стриминга, чем просто аудиотреки. Поэтому размещение полноценных музыкальных клипов позволит Spotify эффективнее конкурировать за молодую аудиторию с TikTok и YouTube.