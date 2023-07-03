Spotify добавит в приложение музыкальные клипы

Spotify начала переговоры с партнёрами о тестировании полноформатных музыкальных видео внутри сервиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Spotify уже позволяет музыкантам и дистрибьюторам загружать в профилях Сanvas — короткие зацикленные ролики, которые заменяют обложку альбома в плеере. Затем компания расширила возможности публикации с 10 до 30 секунд.

Коме того, сервис разработал новую домашнюю страницу, схожую по механике работы с TikTok. Она позволяет пролистывать Canvas перед тем, как приступить к прослушиванию трека.