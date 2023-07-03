Эколог Медведков заявил, что Каховская пустыня напоминает токсичный Аралкум

"Сегодня Каховское водохранилище ощутимо обмелело, обнажив часть донных отложений. Совокупность таких участков можно называть Каховской пустыней по аналогии с печально известным Аралкумом, которая также будет пылить и "разносить" поллютанты на дальние расстояния", - сказал он.

Он также отметил, что негативное воздействие может коснуться "десятков регионов России". 29 июня глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявлял, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, оно продолжает мелеть. По его словам, воду оттуда регулярно забирают на пробы и анализируют. До этого были опубликованы снимки со спутника почти исчезнувшего после прорыва дамбы Каховского водохранилища. Совмещены кадры "до" и "после". Сразу заметно, что водохранилище практически пересохло. В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки.