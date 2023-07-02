Российские учёные разработали «умную» 5G СВЧ-антенну

Российские учёные создали антенну для передачи сигнала в частотном диапазоне 5G, которая может менять направление своего излучения

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Учёные из ЛЭТИ разработали прототип управляемой антенны для сетей связи пятого поколения (5G). Она позволяет подстраивать радиосигнал в направлении пользователей, чтобы обеспечить качественную связь, даже если они находятся за пределами зоны покрытия сети.

5G — это новый стандарт связи, который развивается по всему миру, чтобы удовлетворить растущую потребность в передаче данных через беспроводные системы. Для успешного внедрения 5G необходимо иметь компоненты, которые могут работать на разных частотах и быть доступными по цене.

Прототип антенны состоит из трёх основных элементов. Он может формировать несколько лучей связи и обеспечивать лучшее покрытие и качество связи. Управление направлением лучей осуществляется с помощью полупроводниковых диодов, которые изменяют свои состояния в зависимости от управляющего сигнала.