Ученые выяснили, жители каких городских районов биологически моложе остальных

Ученые из Северо-Западного университета США выяснили, что люди, которые живут рядом с большим количеством зеленых насаждений, в среднем биологически моложе на 2,5 года по сравнению с теми, кто живет в менее зеленых районах. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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В исследовании приняли участие 924 человека, которые проживали в четырех городах США: Бирмингеме, Чикаго, Миннеаполисе и Окленде. Используя спутниковые изображения, ученые смогли количественно оценить общую долю зелени и наличие крупных парков в пределах 5 км от жилых домов участников.

Биологический возраст оценивали с помощью анализа особых метильных меток молекулы ДНК. Жители более зеленых районов в среднем были биологически моложе на 2,5 года. У женщин, живущих в зеленых зонах, наблюдалось большее снижение биологического возраста по сравнению с мужчинами.

Исследователи не анализировали качество зелени или тип зеленых насаждений. Кроме того, факторы, не учитываемые в этом исследовании, например стресс и социальные связи, также могут влиять на биологический возраст. Тем не менее, авторы исследования считают, что городское планирование должно включать расширение зеленой инфраструктуры для увеличения продолжительности жизни.