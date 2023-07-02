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Разработчики WhatsApp «осовременили» внешний вид мессенджера

Команда WhatsApp выпустила обновление мессенджера через программу Google Play Beta, повышая версию приложения до 2.23.14.12.

Разработчики WhatsApp «осовременили» внешний вид мессенджера
© ТАСС

В данном обновлении произошли значительные изменения в пользовательском интерфейсе, чтобы соответствовать новым рекомендациям Material Design 3.

Сначала WhatsApp представила переработанный интерфейс с обновлёнными переключателями и кнопками действий. Теперь же новая бета добавила округлые оповещения, следуя рекомендациям Google по дизайну.

Gizmochina

Так, обновлённые оповещения внутри приложения получили высоко округлённые края, придающие WhatsApp современный и цельный вид. Это улучшение не только улучшает визуальную эстетику, но и обеспечивает единообразие внутри приложения.

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Отметим, что на данный такой апдейт дизайна доступен лишь бета-тестерам, установившим последнее обновление WhatsApp для Android из Google Play Store. Однако уже совсем скоро обновление станет доступно всем пользователям.

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