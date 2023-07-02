Разработчики WhatsApp «осовременили» внешний вид мессенджера
Команда WhatsApp выпустила обновление мессенджера через программу Google Play Beta, повышая версию приложения до 2.23.14.12.
В данном обновлении произошли значительные изменения в пользовательском интерфейсе, чтобы соответствовать новым рекомендациям Material Design 3.
Сначала WhatsApp представила переработанный интерфейс с обновлёнными переключателями и кнопками действий. Теперь же новая бета добавила округлые оповещения, следуя рекомендациям Google по дизайну.
Так, обновлённые оповещения внутри приложения получили высоко округлённые края, придающие WhatsApp современный и цельный вид. Это улучшение не только улучшает визуальную эстетику, но и обеспечивает единообразие внутри приложения.
Отметим, что на данный такой апдейт дизайна доступен лишь бета-тестерам, установившим последнее обновление WhatsApp для Android из Google Play Store. Однако уже совсем скоро обновление станет доступно всем пользователям.