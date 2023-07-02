Пользователь смартфона Samsung пожаловался на проблему с экраном
На дисплеях смартфонов Samsung Galaxy A71 произвольно начали возникать белые вертикальные линии. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Отмечается, с проблемой столкнулся как минимум один пользователь. Он пожаловался на дефект экрана Galaxy A71 в Twitter и приложил фотографии, подтверждающие его слова.
«Моя подруга получила эту белую полосу на своем Galaxy A71 сегодня утром, ничего при этом не делая. Она проснулась и увидела телефоне этот дефект», – написал пользователь Twitter под ником Dipayan Ray.
На фотографиях, которые он опубликовал, виден экран смартфона с двумя разными предустановленными заставками. На каждом снимке отчетливо различается белая полоса, которая делит дисплей ровно пополам.
Чем вызвана проблема и коснулась ли она кого-нибудь еще, не сообщается. Однако известно, что Samsung уже связалась с Dipayan Ray для выяснения обстоятельств.
GizmoChina пишет, что Galaxy A71 – не первая модель Samsung, в которой встречается подобный дефект экрана. До этого полосы разного цвета произвольно возникали у более дорогих смартфонов Galaxy S20 Plus, Note 20 Ultra и S21 Ultra.