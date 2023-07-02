Пользователь смартфона Samsung пожаловался на проблему с экраном

На дисплеях смартфонов Samsung Galaxy A71 произвольно начали возникать белые вертикальные линии. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Отмечается, с проблемой столкнулся как минимум один пользователь. Он пожаловался на дефект экрана Galaxy A71 в Twitter и приложил фотографии, подтверждающие его слова.

«Моя подруга получила эту белую полосу на своем Galaxy A71 сегодня утром, ничего при этом не делая. Она проснулась и увидела телефоне этот дефект», – написал пользователь Twitter под ником Dipayan Ray.

На фотографиях, которые он опубликовал, виден экран смартфона с двумя разными предустановленными заставками. На каждом снимке отчетливо различается белая полоса, которая делит дисплей ровно пополам.

Чем вызвана проблема и коснулась ли она кого-нибудь еще, не сообщается. Однако известно, что Samsung уже связалась с Dipayan Ray для выяснения обстоятельств.