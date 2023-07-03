Флагманы Google Pixel 8 станут быстрее заряжаться

Одной из областей, в которой Google традиционно отстает, является скорость зарядки смартфонов, но для поклонников Pixel есть хорошие новости. Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут заряжаться немного быстрее, чем их предшественники. Стандартный Pixel 8 будет поддерживать зарядку мощностью 24 Вт, а Pixel 8 Pro - 27 Вт.

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Для сравнения: базовая версия Xiaomi 13 имеет мощность 67 Вт. Однако один аспект остается неизменным - беспроводная зарядка. Похоже, что Google сохранила поддержку беспроводной зарядки, как и в серии Pixel 7, со скоростями 20 Вт и 23 Вт, сообщает Android Authority.