Воссоздано лицо шотландской девушки, жившей за 2000 лет до рождения Христа

Названная Авой молодая женщина около 4000 лет назад была похоронена недалеко от Акаванича — подобного Стоунхенджу сооружения в форме подковы. Ее могилу обнаружили в 1987 году, и теперь облик Авы воссоздал известный специалист по реконструкции лиц Цицеро Мораес.

Ранее исследования показали, что в основном Ава питалась пищей, выращенной на суше, несмотря на то, жила рядом с морем. Состояние ее костей указывало на жизнь, полную физического труда. Аве было от 18 до 25 лет, когда она умерла. Анализ ДНК 2017 года показал, что у нее были карие глаза, черные волосы и немного более темная кожа, чем у современных шотландцев. Аву похоронили вместе с едой: лопаткой какого-то животного и кувшином, в котором нашли остатки пыльцы. Это может указывать на то, что в могилу при погребении положили цветы. Причина ее смерти неизвестна.