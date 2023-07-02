Более чем в 400 аэропортах появятся камеры с распознаванием лиц

Управление транспортной безопасности (TSA) США планирует в ближайшие годы распространить свою программу распознавания лиц примерно на 430 аэропортов по всей территории США после успешных результатов пилотной программы.

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Агентство сообщило, что эффективность программы составила 97% по всем демографическим группам, включая людей с темной кожей. В настоящее время программа является добровольной и в режиме реального времени сравнивает лицо путешественника с его удостоверением личности, выданным правительством.

TSA утверждает, что никакие изображения не сохраняются, а данные немедленно перезаписываются после каждого пассажира.