ИИ превзошел стандартные подходы к обнаружению сердечных приступов

Новая модель машинного обучения, разработанная исследователями из Питтсбургского университета, позволяет быстрее и точнее диагностировать и классифицировать сердечные приступы по показаниям электрокардиограммы (ЭКГ).

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Модель, описанная в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, помогает решить проблему определения наличия или отсутствия сердечного приступа у пациента, когда результаты ЭКГ для врача не совсем неясны. Она обнаруживает тонкие признаки в ЭКГ, которые трудно определить порой даже профессионалам, что улучшает оценку риска и позволяет быстро оказать необходимую помощь.

Модель была разработана на основе ЭКГ более 7000 пациентов и превзошла существующие методы оценки сердечных заболеваний.

Она точно классифицировала пациентов с болью в груди по категориям низкого, промежуточного и высокого риска. В настоящее время исследователи работают над оптимизацией развертывания модели.