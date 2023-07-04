Xiaomi запустила тестирование MIUI 14 на базе новейшего Android

Xiaomi запустила международную программу бета-тестирования своей оболочки MIUI на базе операционной системы Android 14.

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Владельцы флагманских смартфонов Xiaomi теперь могут получить предварительный доступ к долгожданному софтверному апдейту.

Сообщается, что китайская компания в настоящее время ищет первых тестеров, которые обладают моделями Xiaomi 12T, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro с глобальными прошивками.

Чтобы стать участником программы, необходимо проверить в настройках телефона, что используется глобальная сборка. На данный момент только 2000 пользователей каждой модели смогут принять участие в тестировании.