Илон Маск нашел виновного в радикальных ограничениях соцсети

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, выразил недовольство по поводу ограничений, введенных Twitter в отношении сбора данных компаниями искусственного интеллекта. Этим он объяснил новые ограничения на количество сообщений, которые могут читать пользователи.

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Неверифицированные (не заплатившие соцсети) аккаунты теперь будут ограничены 600 сообщениями/постами в день, а новые неверифицированные аккаунты смогут получать доступ только к 300 сообщениям в день.

Верифицированные аккаунты, включая тех, кто подписан на Twitter Blue, будут иметь максимальный лимит в 6 000 сообщений в день.