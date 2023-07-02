Xiaomi неожиданно решила обновить устаревшие смартфоны

Xiaomi уведомила владельцев устаревших смартфонов Redmi об их включении в список устройств, поддерживаемых MIUI 14. Об этом сообщает портал XiaomiUI.

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Redmi 9 и Redmi Note 9 являются относительно новыми и довольно популярными смартфонами, однако изначально Xiaomi не планировала выпускать для них MIUI 14. Хотя в СМИ появлялись слухи, что новая версия фирменной оболочки готовится и для них тоже.

Позже Xiaomi все же изменила свое решение и внесла смартфоны в список актуальных устройства. XiaomiUI пишет, что, возможно, вендор пошел на это, желая угодить своим клиентам, которые были расстроены включением Redmi 9 и Redmi Note 9 в перечень End of Support, в который регулярно попадают устаревшие смартфоны.

Согласно скриншотам писем от службы поддержки Xiaomi, Redmi 9 и Redmi Note 9 начнут получать MIUI 14 в третьем и четвертом кварталах 2023 года. Версия MIUI 14 для этих устройств, вероятно, будет основана на Android 13, поскольку накануне сообщалось, что MIUI 14 на базе Android 14 получат только флагманы Xiaomi и Redmi последнего поколения.