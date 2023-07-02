Облачный бизнес Microsoft оказался очень далек от лидирующих позиций

В документах, которые позже были удалены, сообщалось, что за 12 месяцев, закончившихся в июне 2022 года, доход Azure составил примерно половину дохода его основного конкурента, Amazon Web Services (AWS). Доход Azure за этот период составил 34 миллиарда долларов по сравнению с 72 миллиардами долларов AWS.