Облачный бизнес Microsoft оказался очень далек от лидирующих позиций
Внутренние документы, опубликованные антимонопольными регуляторами, раскрыли давно хранимый секрет в индустрии облачных вычислений: истинный размер облачного подразделения Azure компании Microsoft.
В документах, которые позже были удалены, сообщалось, что за 12 месяцев, закончившихся в июне 2022 года, доход Azure составил примерно половину дохода его основного конкурента, Amazon Web Services (AWS). Доход Azure за этот период составил 34 миллиарда долларов по сравнению с 72 миллиардами долларов AWS.
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