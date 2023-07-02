Эксперт рассказал о климатической миграции в России

Климатолог Владимир Клеменко рассказал, что в течение ближайших десятилетий климатическая ситуации в России может существенно измениться. Часть регионов, пояснил он, станет благоприятной для жизни, а часть утратит свою привлекательность. Это, соответственно, приведет к климатической миграции, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что наиболее комфортными для людей являются регионы, в которых среднегодовая температура достигает +18 градусов. Именно в них, уточнил он, наблюдается максимальная плотность населения.

Клименко уточнил, что в регионах с более низкой температурой люди также селятся, но менее охотно.

В настоящее время, заметил ученый, 65% территории России относится к зоне абсолютного климатического дискомфорта. По его мнению, эта зона постепенно сужается, становится более пригодной для жизни.

В частности, изменения климата уже заметны в Центральной России. Наблюдается рост продолжительности благоприятного периода для произрастания растений (в том числе сельскохозяйственных), появилась возможность в некоторых областях выращивать не только яблони и вишни, но и абрикосы.