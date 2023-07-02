Предложен новый метод изучения расширения Вселенной

Скорость космического расширения, известная как напряжение Хаббла, была предметом дебатов из-за расхождений в измерениях. Изучая гравитационное линзирование, которое происходит, когда массивные объекты изгибают волны (света, например), проходящие рядом с ними, исследователи надеются наблюдать несколько копий одного и того же сигнала гравитационных волн, достигающих Земли в разное время. Именно анализ задержек между этими сигналами поможет рассчитать скорость расширения.