Полностью американский смартфон оказался дороже iPhone и флагманов Samsung

Liliputing: в США разработали полностью американский смартфон Liberty Phone за $2,2 тысяч
Американская компания Purism представила новый смартфона Liberty Phone, который, как утверждается, полностью сделан в США. Об этом сообщает издание Liliputing. Liberty Phone получил 5,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440 на 720 пикселей. За производительность отвечает процессор NXP i.MX 8M, выпущенный еще в 2017 году.
Он имеет четыре ядра ARM Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой до 1,5 ГГц. Процессор работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Смартфон поддерживает такие стандарты беспроводной связи, как Wi-Fi 4, Bluetooth 4 и LTE. Также имеются аккумулятор емкостью 4500 мАч c поддержкой быстрой зарядки через USB 3.0 Type-С, 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт памяти microSD объемом до 2 Тб. Liberty Phone работает под управлением фирменной операционной системы PureOS, созданной на базе Linux. При этом производитель не запрещает устанавливать на устройство другие ОС из категории "линуксоидов".
Purism считает главной особенностью своего смартфона полностью американское происхождение. Как ПО, так и электронные компоненты устройства производятся в США, что, как утверждает производитель, исключает атаки злоумышленников на цепочку поставок. Liberty Phone уже доступен для покупки в США. Purism просит за новинку $2,2 тыс. (примерно 195 тыс. руб.), что значительно выше стоимости последних моделей iPhone и самых мощных модификаций флагманов от Samsung.