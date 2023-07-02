Полностью американский смартфон оказался дороже iPhone и флагманов Samsung

Американская компания Purism представила новый смартфона Liberty Phone, который, как утверждается, полностью сделан в США. Об этом сообщает издание Liliputing. Liberty Phone получил 5,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440 на 720 пикселей. За производительность отвечает процессор NXP i.MX 8M, выпущенный еще в 2017 году.

Он имеет четыре ядра ARM Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой до 1,5 ГГц. Процессор работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Смартфон поддерживает такие стандарты беспроводной связи, как Wi-Fi 4, Bluetooth 4 и LTE. Также имеются аккумулятор емкостью 4500 мАч c поддержкой быстрой зарядки через USB 3.0 Type-С, 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт памяти microSD объемом до 2 Тб. Liberty Phone работает под управлением фирменной операционной системы PureOS, созданной на базе Linux. При этом производитель не запрещает устанавливать на устройство другие ОС из категории "линуксоидов".