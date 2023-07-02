В Google Play заметили аналог Twitter от авторов Instagram*

Разработчик Алессандро Палуцци сообщил, что приложение Thread, похожее на Twitter от Meta*, на короткое время стало доступно в Google Play. Он поделился скриншотами, демонстрирующими интерфейс приложения, который очень напоминает Twitter, с количеством символов, вариантами вложений и знакомыми значками для таких взаимодействий, как «нравится», «репост» и «ответ».

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Утечка пролила свет на усилия Meta* по созданию платформы, которая могла бы забрать аудиторию Twitter, которая сейчас переживает не самые лучшие времена из-за радкиальных изменений в соцсети после прихода Маска.

Хотя Meta* не сообщила официальную дату релиза, краткое появление в Google Play позволяет предположить, что его запуск произойдет совсем скоро.

Учитывая, что Meta* в России признана экстремистской, скорее всего это приложение также будет заблокировано для российских пользователей.