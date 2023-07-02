Xiaomi выпустит один смартфон под разными названиями

Xiaomi ранее представила в Китае свой новейший смартфон Redmi Note 12R, оснащенный мощным чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 с совместимостью с 5G. Инсайдер Каспер Скшипек предполагает, что телефон может быть выпущен под разными названиями на международном и индийском рынках.

Твит Скшипека указывает на то, что Redmi Note 12R может быть представлен во всем мире как Redmi 12 5G, в то время как в Индии он может продаваться как Poco M6 Pro 5G.