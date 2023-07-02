Коллапс экосистемы может произойти раньше, чем ожидалось

Ученые предупреждают, что влияние глобального потепления на экосистемы, возможно, было недооценено существующими моделями. Недавняя статья в журнале Nature Sustainability освещает проблемы учета изменчивости и учета других «факторов давления», таких как загрязнение окружающей среды, обезлесение и разрушение дикой природы.

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Исследователи смоделировали более 70 000 экосистемных сценариев и обнаружили, что переломные моменты, известные как «смены режимов», уже произошли более чем в 20 различных типах экосистем. Вызывает тревогу тот факт, что более 20% экосистем во всем мире находятся под угрозой разрушения или трансформации во что-то совершенно иное.

Сочетание стрессов, вызванных деятельностью человека, ростом населения и экстремальными погодными явлениями, обусловленными климатом, может ускорить преодоление этих переломных моментов до 80%.