Bluesky приостановил регистрацию из-за наплыва ушедших из Twitter пользователей

Bluesky, децентрализованная социальная сеть, похожая на Twitter, временно приостановила регистрацию новых пользователей в попытке решить проблемы со скоростью работы. Проблемы возникли после того, как Twitter ввел ограничения на количество твитов, которые пользователи могут просматривать за день.

Хотя Bluesky по-прежнему требует код приглашения для регистрации, приток новых пользователей вызвал трудности. В своем посте Bluesky объявила, что они временно приостановят регистрацию, пока их команда работает над решением существующих проблем с производительностью. Некоторые пользователи, например, сталкиваются с медленной загрузкой сообщений.

Инженер Bluesky Пол Фрейзи упомянул, что они имеют дело с рекордно высоким трафиком и готовят обновления мобильных приложений для решения проблем.