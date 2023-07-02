AMD анонсировала новый процессор Ryzen 5 5600X3D за $229

Компания AMD удивила поклонников, представив новый процессор Ryzen 5 5600X3D для более старой платформы AM4. Лучшая часть? AMD планирует предложить этот процессор по разумной цене в 229 долларов. Худшая часть? Ryzen 5 5600X3D будет доступен эксклюзивно через Micro Center, американского ритейлера, который в основном обслуживает покупателей в магазинах.

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К сожалению, онлайн-покупатели могут упустить эту возможность. Кроме того, запасы 5600X3D будут ограничены, и продажи прекратятся, как только Micro Center исчерпает свои запасы.