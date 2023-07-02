Ученые: люди больше верят ИИ, чем другим людям
Люди больше доверяют постам в соцсетях, которые создал искусственный интеллект, чем текстам, написанным людьми, рассказали ученые Института биомедицинской этики и истории медицины Цюрихского университета. Об этом пишет «Российская газета».
В исследовании принимали участие англоязычные пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из Соединенного Королевства, Австралии, Канады, США и Ирландии. Для создания твитов применялась нейросеть GPT-3.
Аналитики с помощью сети создали твиты, содержащие как правдивые, так и дезинформационные тезисы о коронавирусе, вакцинации, теории эволюции, современных технологиях. Кроме того, ученые собрали большое количество публикаций от реальных пользователей по этой тематике.
Затем ученые попросили респондентов разделить публикации на синтетические (созданные ИИ) и органические (написанные живыми людьми) твиты, а также на реальные и фейковые.
Исследование показало, что как фейковые, так и правдивые синтетические твиты вызвали у респондентов больше доверия, чем органические.
По мнению ученых, это обусловлено тем, что GPT-3 составляет свои сообщения более доходчиво и понятно. Кроме того, на их оценку требуется меньше времени.