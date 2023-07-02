Компьютеры британских магазинов начали запоминать лица воров

Многие магазины Великобритании загружают видеозаписи магазинных воров с камер видеонаблюдения в программу распознавания лиц Facewatch, которая предупреждает персонал, если эти люди заходят в их магазин.

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Facewatch, который сейчас работает почти в 400 магазинах по всей Великобритании, использует программное обеспечение для распознавания лиц, разработанное Real Networks и Amazon. Он ведет список наблюдения за рецидивистами в течение года, прежде чем удалить их данные. За ежемесячную плату в размере примерно 320 долларов магазины могут получить доступ к индивидуальному списку наблюдения, которым делятся с близлежащими заведениями. При обнаружении отмеченного лица на смартфоны сотрудников магазина отправляется оповещение, позволяющее им решить, как реагировать.

В то время как использование распознавания лиц розничными торговцами набрало популярность в Великобритании, оно также вызвало споры. Критики утверждают, что это чрезмерная реакция на мелкие преступления и ей не хватает прозрачности и подотчетности. Однако Facewatch утверждает, что ошибки случаются редко, и когда они происходят, они оперативно исправляют их.