В Китае найден 3000-летний город с элитными гробницами

Археологи на севере Китая сделали обнаружили руины города бронзового века, которые могут пролить свет на таинственное происхождение древней бронзовой посуды. В ходе раскопок, известных как археологический памятник Чжайгоу, была обнаружена сокровищница артефактов, относящихся к династии более чем 3000-летней давности.

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Среди находок - бронзовые сосуды для питья, глиняная посуда с замысловатой росписью, украшения с бирюзой, и изделия из нефрита с изысканной резьбой. Участок площадью 3 квадратных километра на 11 холмах расположен примерно в 110 километрах к югу от Юйлиня в провинции Шэньси.

Shaanxi Academy of Archaeology