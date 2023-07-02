Авторов популярного игрового портала Kotaku могут заменить на ИИ

G/O Media, компания, стоящая за популярными онлайн-изданиями, такими как Gizmodo и Kotaku, объявила о планах протестировать контент, созданный искусственным интеллектом, на своих сайтах. И не всем это понравилось.

Эта новость вызвала возмущение среди журналистов G/O, которые утверждают, что контент с искусственным интеллектом подрывает их работу, обесценивает их усилия и подрывает доверие аудитории. Сотрудники вышли в социальные сети, чтобы выразить свою обеспокоенность и раскритиковать это решение. Компания пока что не сообщала о полной замене штата, но это «звоночек» явный.