Представители традиционных конфессий не исключили существования инопланетян

Представители традиционных конфессий в день НЛО (День уфолога) рассказали об отношении к проблеме существования внеземного разума. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, последовали околонаучного течения «уфологов» установили свой день на годовщину так называемого «Розуэлльского инцидента» в США, произошедшего в 1947 году. В тот день в штате Нью-Мексико потерпел крушение аппарат, который многие специалисты считают «летающей тарелкой».

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«Может ли Бог создать жизнь на других планетах? Бог может всё. Но есть ли это?», - заметил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Председатель отдела уточнил, что в суждении иеромонаха Серафима (Роуза) «есть целая глава про НЛО и веру в инопланетные существа. В ней достаточно ясно объясняется, что эти тенденции – это форма беснования, так скажем, без одержимости. Вредоносные силы невидимого мира, которые мы называем бесами или демонами, себя так проявляют и возбуждают человеческий интерес».

Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов сообщил, что некоторые изречения Корана позволяют судить о том, что обитаемые миры множественны.

В первой суре Фатиха сказано: «хвала Всевышнему Аллаху, господу миров», то есть не одного мира, а миров, их много, пояснил муфтий.

По его словам, это «наталкивает на размышления о том, что наверняка во всей огромной галактике мы не единственные умные и разумные существа». Он добавил, что вопрос не является ключевым, соответственно, каждый правоверный мусульманин вправе сам выбирать, верить в них или же не верить.

Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по работе с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич сообщил, что в Торе ничего не сказано о жизни на других планетах: то есть, с этой точки зрения, она может быть, но это не подтверждается. Поэтому говорить о ее невозможности – значит ограничивать возможности Творца.