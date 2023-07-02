Ученые заявили, что остановить таяние летнего арктического льда невозможно

Ученые заявили, что остановить непрерывное таяние летнего арктического льда уже невозможно. Глобальное потепление создало опасную ситуацию в Арктике.

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Лед в этом регионе имеет важное значение для регулирования температуры Земли. Белое покрытие отражает солнечные лучи, помогая охлаждению. Но с увеличением температур и ускорением таяния льда, пропорция отражаемого света уменьшается. Это приводит к нагреву Арктики.

Ледяной покров служит убежищем для разных животных, а также является важным источником пищи для них. С таянием льда животные теряют свои места обитания и становятся уязвимыми перед хищниками. Более того, снижаются рыбные популяции.